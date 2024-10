Der Toyota Yaris Y20 bringt einen gekonnt vorwärts

Kein anderes Modell im Toyota-Programm verkauft sich besser als der Toyota Yaris Y20. Seit dem Marktstart der aktuellen Generation im Jahr 2006 fanden viele Kunden Gefallen an dem kleinen Japaner. Neben einer schicken Front des Kleinwagen gibt es nun mehr Komfort und viel mehr Möglichkeiten zur optischen Individualisierung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2006 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Lenkung arbeitet präzise, wobei sich der Toyota Yaris auch durch seinen kleinen Wendekreis als City-Car auszeichnet. Spritziger Fahrkomfort ist naturgemäß die Stärke eines Kleinwagen. So rollt er auch auf mittelmäßigem Straßenbelag gut ab und weist bei Topspeed auf der Autobahn keine Unruhe auf. Auch das Platzangebot und die Verabeitung erfüllen alle Ansprüche an diese Fahrzeugklasse.

Welche Fahrleistungen hat ein flinker Stadtflitzer wie der Toyota Yaris Y20?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota Yaris beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 69 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 90 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 90 PS. Der Toyota Yaris fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Kleinwagen nicht vorgesehen.

Wie bequem reist man im Toyota Yaris Y20?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Yaris zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Toyota eben. Moderner geformt als der Vorgänger zeigt der Kleinwagen nun richtig stramme Proportionen, kurze Überhänge und größerer Radstand inklusive. Wegen zusätzlicher fünf Zentimeter Fahrzeuglänge gibt es mehr Platz für die Passagiere. Vorne sitzt es sich sehr bequem und mit gutem Seitenhalt. Hinten haben auch größere Personen auf längeren Strecken dank genügend Kniefreiheit und bequemer Rückenlehne ein gutes Auskommen. Dennoch sollte man sich im Klaren darüber sein, dass ein Kleinwagen eben für seine Großstadt-Qualitäten gekauft wird und weniger für lange Fahrten auf der Autobahn und in Sachen Platz und Fahrkomfort eben doch zuweilen an seine Grenzen stößt. Dennoch: Wenn verfügbar, überträgt der Yaris seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen.

Nimmt man im Toyota Yaris Y20 sicher am Straßenverkehr teil?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Toyota Yaris Y20 ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Toyota Yaris Y20?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Toyota Yaris Y20 zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Toyota Yaris Y20 günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Toyota Yaris Y20 für nur 15.749 €

Unser erstes Angebot des Toyota Yaris Y20 hat einen Kaufpreis von 15.749 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Toyota Yaris: 16.949 €

Unser zweites Angebot des Toyota Yaris Y20 können wir für 16.949 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Toyota Yaris Y20: Angebot Nr. 3 für 17.549 €

Momentan bieten wir den Toyota Yaris auch für 17.549 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kleinwagen wie der Yaris entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Toyota Yaris Y20 sichern!

Der Toyota Yaris Y20 wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Yaris zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.