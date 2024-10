Der Toyota Verso macht klare Ansagen

Für den Transport- und Freizeit-Experten gibt es praktisch kein besseres Angebot als den Toyota Verso. Das Platzangebot des Van ist unübertroffen und auch die Verarbeitung wie verfügbare Ausstattungsfeatures lassen keine Fragen offen. Das Angebot an Antriebsaggregaten (Benziner, Diesel), besonders der Automatik, wird jedem Anspruch gerecht. Der Verso agiert selbstbewusst auf jedem Terrain, egal ob auf der Fahrt ins Büro oder bei langen Fahrten auf der Autobahn, wenn die Familie auf dem Weg in den Urlaub ist.

Der Toyota Verso ist mit Frontantrieb zu haben

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 112 PS in der Basismotorisierung und 177 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Vans wie den Toyota Verso und das zu günstigen Konditionen.