Die Toyota Proace City bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Transporter viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei der Toyota Proace City das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Proace ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Toyota durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Malvom Band lief. Das ein Transporter wie der Toyota Proace nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Toyota Proace anschaffen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Toyota Proace City, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Bietet die Toyota Proace City gute Fahrleistungen?

Ein robuster Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 73 PS auf 163 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 145 km/h. Hinzu kommen mindestens 180 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 340 Newtonmeter haben. Der Toyota Proace fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Transporter nicht vorgesehen. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Offeriert die Toyota Proace City viele Extras?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Proace zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Toyota eben. Mit 4,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 3600 Litern üppig bemessen. Bis zu 7.000 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Toyota vor allem als Transporter aus. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Die Kraft der Proace City wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Was gibt es beim Toyota Proace City in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Japaner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Toyota Proace City mit ein.

Möchten Sie günstig Toyota Proace City fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Toyota Proace City zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Toyota Proace City sichern

Die Toyota Proace City für nur 28.658 €

Wer sich für die Toyota Proace City interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 28.658 € spart man 8.498 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 37.156 € liegt. Das ist ein Rabatt von 23 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Proace können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.700 €, einer Rate von 263 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Toyota Proace City für 31.558 €

Unser zweites Kaufangebot der Toyota Proace City können wir für 31.558 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 8.789 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 40.347 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 22 %. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann die Proace City für 296 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Toyota Proace City bis zu 6.839 € sparen

Diese Toyota Proace City ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.258 €. Man spart beachtliche 6.839 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 283 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Toyota Proace City

Die Toyota Proace City wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Proace zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.