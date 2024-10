Der Toyota Hilux bleibt keine Antwort schuldig

Toyota bringt 2001 die neue Generation seines beliebten Hilux auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Pickup ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Toyota Hilux: Verfügbar als Pickup.

Der Toyota Hilux eignet sich, neben seinen Offroad-Einsätzen, auch bestens zur Urlaubsfahrt für die ganze Familie. Fünf Personen finden in dem riesigen Pickup bequem Platz. Das Gepäck kommt einfach auf die Ladefläche. Das Verdeck lässt sich natürlich zuziehen und die Heckklappe abschließen. So sind die Koffer und Taschen bei Wind und Wetter gut geschützt. Und auf der Autobahn lässt sich mit Toyota Hilux entspannt cruisen.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des Toyota Hilux ist mittlerweile auf potente 171 PS angestiegen. Mit seinem 3,0-Liter-Benziner bringt Toyota Hilux reichlich agilen Grip an den Start. Toyota liefert den Hilux mit dem 3,0-Liter-Vierzylinder und 170 km/h Spitze. Der Vier-Zylinder leistet mit 3,0 Litern Hubraum und 171 PS und 400 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 15 Sekunden. Beschleunigt wird der Hilux von einem Benziner und einem maximalen Drehmoment von 400 Newtonmeter. Der Normverbrauch liegt bei 9,6 Litern auf Hundert Kilometer. Der Hilux wiegt 1,86 Tonnen. 5,33 Meter streckt sich der Toyota in die Länge.

Der Toyota Hilux versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Es werden Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage und Nebelscheinwerfer mitgeliefert. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Vier-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Der Pickup wird mit Heckantrieb angeboten. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Toyota Hilux über Allradantrieb.. ABS, ESP und Seitenairbag sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

