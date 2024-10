Der Kauf eines BMW 5er lässt keine Wünsche offen

Die BMW 5er Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die BMW-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den 5er zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Der Touring des BMW 5er ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von BMW punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der BMW 5er Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: BMW 5er

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim BMW 5er 86 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 4,8-Liter-Maschine 449 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Mittlerweile sind selbst für den 5er moderne Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten BMW 5er entfernt.