BMW 3er Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 340 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 326 PS schwebt die 1,81 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Sechs Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Die BMW 340 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Acht-Stufen-Steptronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Was sind die technischen Daten des BMW 3er Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 340 mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 326 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 5,2 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 7,7 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Welche Ausstattung besitzt die BMW 340 Limousine?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der 340 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der BMW hat neben einer Sitzheizung, einer Servolenkung und einem Navigationssystem auch noch vieles mehr an Bord. Die Platzverhältnisse im 340 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,63 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,81 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 340 vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Der BMW erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die 340-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Die 340 Limousine wird auch mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der BMW 340 Limousine?

Umso größer trumpft der Münchner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW 3er Limousine mit ein.

Wo kann man ein günstiges BMW 3er Limousine Angebot anfragen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 340 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die BMW 340 Limousine sichern

Die BMW 340 Limousine für nur 35.489 €

Wer sich für die BMW 340 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 35.489 € spart man 2.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 37.889 € liegt. Das ist ein Rabatt von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 340: 48.249 €

Unser zweites Angebot der BMW 340 Limousine können wir für 48.249 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 9.559 € zum Marktpreis von 57.808 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 17 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den 340 mit 450 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

BMW 3er Limousine: Bei uns für nur 75.849 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese BMW 340 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 75.849 €. Man spart beachtliche 19.471 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 20 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 792 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 15.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die BMW 340 Limousine nicht zu haben

Der positive Eindruck der BMW 340 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.