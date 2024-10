Warum es sich lohnt einen BMW 418 zu kaufen

Der BMW 418 ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der BMW 418 kann als Coupé geordert werden.

Der BMW 418: Balance aus Souveränität und Bissigkeit. Ein solch glückliches Händchen hätte man den BMW-Designern schon bei anderer Gelegenheit gewünscht: Eine augenschmeichelnde Sinfonie aus hochwertigen Materialien ist das Coupé 418 geworden, ein Coupé in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache.

Der Antrieb leistet 150 PS. Mit seinem 2,0-Liter-Benziner bringt BMW 418 reichlich agilen Grip an den Start. Die Spitze liegt bei 215 Stundenkilometern. Der 100er-Sprint ist in 8,6 Sekunden absolviert. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (320 Nm ab 1500/min) bringt der BMW 418 die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Als Verbrauch verspricht BMW einen Wert von 4,2 Litern. Der BMW 418 bringt 1,83 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum fasst 445 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der 418 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,64 Meter.

Der BMW 418 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des BMW 418. Es gehören unter anderem Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Zur Ausstattung gehören beim BMW 418 ABS und ESP dazu.

Mit ein paar Klicks zu Ihrem BMW 418 Traumwagen!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den BMW 418 nicht entgehen!