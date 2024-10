Der Kauf eines BMW 135: Die richtige Entscheidung

Mit dem 1er landete BMW 2007 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der BMW 135 kann als Cabrio und Coupé geordert werden.

Die Geschichte über ein Cabriolet zum bereits bekannten neuen Sportwagen BMW 135 beginnt natürlich mit dem Dach. Leichter geworden ist es noch und so gut gedämmt, dass Fahrer und Beifahrer von keinem Extra-Geräusch daran erinnert werden, dass sie in einem geschlossenen Cabrio sitzen. Fazit: Der neue BMW 135 Cabrio schafft als einer der wenigen seiner Art beeindruckend den Spagat zwischen Fahrleistung und Reisekomfort, zwischen Sportwagen und Reisewagen.

Durch seine coupéhafte Karosserie wirkt der Innenraum des BMW 135 großzügig und elegant. Die wichtigsten Instrumente liegen im Blick des Fahrers und die gewählten Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Multifunktionslenkrad ist zudem nicht wie bei vielen anderen Modellen mit Schaltern überfrachtet. Zwischen Fahrer und Copilot steht der heute unvermeidliche Bildschirm, über den sich die wichtigsten Dinge im BMW 135 regeln lassen.

306 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der Motor schöpft seine Kraft aus 3,0 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. BMW liefert den 135 mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder und 250 km/h Spitze. Für den Standardsprint rechnet BMW mit weniger als 5,6 Sekunden. Der Hersteller bietet 400 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 1300 Umdrehungen pro Minute (U/min). Bei 9,8 Litern Benzin gibt BMW als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 53 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. Der 135 wiegt 1,75 Tonnen. Der Kofferraum, mit 260 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,36 Meter Länge.

Der BMW 135 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, 4-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Sechs-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe verantwortlich. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten.. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Noch auf der Suche nach Ihrem BMW 135 Traumwagen?

Egal ob Sie auf der Suche nach einem Neuwagen, einem Jahres- oder Vorführwagen oder einem gut gepflegten Gebrauchtwagen sind, bei auto.de finden Sie immer das beste Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!