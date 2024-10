BMW 750 Limousine: Schöner sprinten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 750 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 449 PS schwebt die 1,9 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Baureihe wird seit 2008 gebaut. Die BMW 750 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die mit Benzin befeuerte BMW 750 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 750 mit einem 3,0-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 381 PS an. Maximal leistet er bis zu 449 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 5,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 600 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 740 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 11,9 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Achtzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie bequem reist man im BMW 750 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 750 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Für das Gepäck gibt es 500 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der 750 wird auch mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Bringt Sie ein BMW 750 Limousine sicher von A nach B?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW 750 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig BMW 750 Limousine fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 750 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 750 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 750 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die BMW 750 Limousine sichern

Die BMW 750 Limousine für nur 120.549 €

Wer sich für die BMW 750 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 120.549 € spart man 30.252 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 150.801 € liegt. Das ist ein Rabatt von 20 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 750 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 24.100 €, einer Rate von 1.208 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW 750 Limousine: Günstige Alternativen mit 19.307 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der BMW 750 Limousine können wir für 110.849 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 19.307 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 130.156 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 15 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den 750 mit 1.173 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 22.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

BMW 750 Limousine: Bei uns für lediglich 103.949 € besonders günstig

Diese BMW 750 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 103.949 €. Man spart beachtliche 2.100 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 2 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 1.239 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 20.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: BMW 750 Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.