Der Mini ONE D Countryman bleibt keine Antwort schuldig

Bereits das Design des Mini ONE D Countryman betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mini ONE D Countryman kann als SUV geordert werden.

Der auf den ersten Blick als Mini identifizierbare Fünftürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Antrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 116 Benziner und auch Diesel-PS mit 2 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 12,9 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 116 PS. Unserer Geheimtipp ist der Mini ONE D Countryman mit seinem 1,5-Liter-Diesel und 90 PS. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 190 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Mini ONE D Countryman mit Bravour. Der Vier-Zylinder leistet mit 1,6 Litern Hubraum und 116 PS und 270 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 12,9 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 1750 U/min an, das maximale Drehmoment von 270 Nm sorgt für Drehfreude. Der Verbrauch von 4,4 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der ONE D Countryman wiegt 2 Tonnen. Im Kofferraum bleibt Raum für 350 Liter, der sich bis auf knapp 1390 Liter erweitern lässt.

Die vielen Vorteile des Mini ONE D Countryman

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Mini ONE D Countryman. Ebenso Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Countryman Serie ist mit einer -Automatik kombiniert. Frontantrieb gehört beim Mini ONE D Countryman auch zum Repertoire.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Mini ONE D Countryman steht schon bereit!

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot für den Mini ONE D Countryman an. Sichern Sie sich die unschlagbar günstigen Konditionen beim Kauf Ihres Fahrzeuges.