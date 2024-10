Warum es sich lohnt einen Mini Cooper S Roadster zu kaufen

Bereits das Design des Mini Cooper S Roadster betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mini Cooper S Roadster kann als Cabrio geordert werden.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des Mini streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der Mini Cooper S Roadster Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 184 PS bis 184 PS. Der Motor schöpft seine Kraft aus 1,6 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Mini liefert den Cooper S Roadster mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder und 227 km/h Spitze. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 7 Sekunden. 1600 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 240 Newtonmetern. Als Verbrauch verspricht Mini einen Wert von 0,6 Litern. Der Mini Cooper S Roadster bringt 1,68 Tonnen auf die Waage. Im Kofferraum bleibt Raum für 240 Liter,.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer Mini Cooper S Roadster

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, Sprachsteuerung, eine Start/Stop-Automatik, ein USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, eine Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und sogar Bi-Xenon-Scheinwerfer. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Roadster Serie ist mit einer Sechs-Stufen--Automatik kombiniert. Frontantrieb gehört beim Mini Cooper S Roadster auch zum Repertoire. Als Standard ist der Mini Cooper S Roadster mit ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle unterwegs. Wahlweise sind Nebelscheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

