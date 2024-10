Der Mini John Cooper Works Clubman: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Mit Clubman Serie landete Mini 2007 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Auf auto.de finden Sie den Mini John Cooper Works Clubman in folgenden Varianten: Als Kombi. Das markante und zugleich dynamische Heck wird durch die breite Verbundsäule, die ausgedehnte Heckscheibe und einen kleinen Spoiler unterstrichen. Zudem verleihen die beachtlichen Abmessungen - der Kombi ist immerhin 4,25 Meter lang - dem Fahrzeug Geräumigkeit, Solidität und Klasse. Dadurch eignet sich der Kombi auch fraglos als Familienwagen.

Der Antrieb leistet 231 PS. In dieser Variante ist der Mini mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. 238 km/h schafft der Kombi in der Spitze. In 6,8 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Mini mitbringt. Mit 350 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Als Verbrauch verspricht Mini einen Wert von 7,4 Litern. Der Mini John Cooper Works Clubman bringt 1,91 Tonnen auf die Waage. 4,25 Meter streckt sich der Mini in die Länge.

Der Mini John Cooper Works Clubman versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Ausstattung lässt der Mini John Cooper Works Clubman keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Die schnell arbeitende Acht-Gang-Automatik arbeitet quasi im Schlaf. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Frontantrieb gehört beim Mini John Cooper Works Clubman auch zum Repertoire. ABS, ESP, Seitenairbag sowie Traktionskontrolle sind mit an Bord.

