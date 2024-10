Mini - top-marke zu niedrigen preisen

Kaum ein Auto versprüht so viel Charme wie der britische Mini. Der Kleinwagen wurde ursprünglich von 1959 bis 2000 von der Austin Motor Company sowie der Morris Motor Company und Rover beziehungsweise Lizenzpartnern gebaut. Der Mini machte bereits zu Beginn den Vorderradantrieb und quer eingebaute Motoren in der Automobilindustrie populär. Die Neuauflage des klassischen Mini begann in den 1990er Jahren nachdem BMW die MG Rover Group übernommen hatte. Mittlerweile ist der Mini mit seinem Ablegern ein Erfolgsprodukt. Bekannte Modelle sind der Mini One und der Mini Cooper.