Der BMW 340 - Topleistung und einzigartiges Design

Als BMW den 340 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2015 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 340: Verfügbar als Kombi oder wahlweise als Limousine. Einen Mittelweg zwischen Limousine und Coupé haben die BMW-Entwickler bei den Fahreigenschaften beim 340 gewählt. Nicht zu hart, aber auch nicht schwammig ausgelegt, schluckt das Fahrwerk des 340 die meisten Unebenheiten klaglos. Bei schnellen Kurvenfahrten war er im Test nicht aus der Ruhe zu bringen. Trotz der Coupé-Architektur: Der Wagen ist eine Limousine mit hoher Praxistauglichkeit, wie der Test beweist. Mitfahrer im Fond steigen bequem ein, haben reichlich Platz und auch die Größeren stoßen nicht am Fahrzeughimmel an. In Deutschland startet der BMW 340 zunächst mit dem 326 PS starken Benziner samt Allradantrieb, und Acht-Gang-Automatik. Dank des maximalen Drehmoments von 450 Newtonmeter legt der Kombi erfreulich munter los: Angesichts des Leergewichts von 1,81 Tonnen sind die 5,2 Sekunden für den Standard-Sprint auf 100 Stundenkilometer und die 250 km/h Spitze sehr ordentliche Werte. Je nach Bereifung liegt der Normverbrauch bei 7,7 Litern je 100 Kilometer. Und der CO2-Ausstoß bewegt sich dementsprechend bei 182 g/km.

Die Motorleistung der aktuellen Baureihe des BMW 340 ist mittlerweile auf potente 326 PS angestiegen. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. Die Spitze liegt bei 250 km/h. In 5,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der BMW mitbringt. Mit 450 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 7,7 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. 1,81 Tonnen beträgt das Leergewicht des 3er. Der 340 ist 4,63 Meter lang. 480 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 1500 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 326 PS: Der BMW 340

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW 340. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer machen den Kombi zu einem attraktiven Kaufangebot. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. BMW hat mit der Sechs-Zylinder-Version von Hause aus die Acht-Gang-Automatik mitgegeben. Der Kombi wird mit Heckantrieb angeboten. Und wenn auf einem BMW 340 Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 340 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten. Der BMW ist mit mindestens 6 Airbags ausgestattet.

