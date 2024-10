BMW 5er Touring Plug-in-Hybrid: Schönheit und Sportsgeist in Symbiose

Ob sie nun Avant, Touring, Turnier, Variant, T-Modell, Sportbrake, Sports Tourer oder Sports Wagon oder Combi heißen, der Kombinationskraftwagen, kurz Kombi, wie der automobile Lastenträger im schönsten, deutschen Kompositum heißt, ist eine feste Größe im Modellportfolio fast aller Hersteller. Auch der BMW 530e Touring bildet da keine Ausnahme. Das Interesse an dieser speziellen Karosserieform begrenzt sich nur auf Europa, genauer noch, West-Europa, weil im Rest der Welt ein Auto nun mal die klassische Limousine mit vier Türen sein muss. Allerdings beschränkt sich die Branche inzwischen weitestgehend auf die Kompakt- und Mittelklasse. Versuche, die Fahrzeuggattung mit Design-Varianten wie Shooting Brake oder Fastbacks aufzuwerten, bleiben vereinzelte Spielereien. Umso mehr sind die klassischen Kombi-Modelle in der Kompakt- und Mittelklasse Selbstläufer, gar oft die erfolgreichsten Varianten der jeweiligen Baureihe. Der Siegeszug des BMW 530e Touring beginnt im Jahr 2021. Bei BMW sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der BMW 530e Touring ist durch und durch ein BMW, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 520 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.670 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Was sind die technischen Daten des BMW 5er Touring Plug-in-Hybrid?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 530e beim Fahren. Schon mit dem 292 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Und mit 6,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 225 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Drehmoment wird reichlich geboten: 420 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 1,5 Litern auf 100 Kilometer.

Wie komfortabel ist man im BMW 530e Touring unterwegs?

Mit 4-Zonen-Klimaautomatik, Servolenkung sowie Multifunktionslenkrad bietet der BMW 530e Touring als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Die Platzverhältnisse im 530e sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 520 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.670 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,91 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell 530e aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-Automatik ausgeliefert. Die 530e-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Ratsam ist es, den BMW 530e Touring mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Gilt Safety First auch für den BMW 5er Touring Plug-in-Hybrid?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 5er Touring Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

