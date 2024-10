BMW 760 Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW 760 Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor zwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet BMW den 760. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-BMW schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der BMW geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Was sind die technischen Daten des BMW 7er Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 760 mit einem 6,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 760 beim Fahren. Schon mit dem 445 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 5,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor leistet 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3950 U/min Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 1.3 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 13,6 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Welche Komfortmerkmale hat die BMW 760 Limousine?

Die Verarbeitung der BMW 760 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 5,03 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 500 Litern üppig bemessen. . Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,9 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 7er Limousine aus?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 7er Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen BMW 7er Limousine gelangen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Preisvergleich: BMW 760 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die BMW 760 Limousine für nur 120.549 €

Unser erstes Angebot der BMW 760 Limousine hat einen Kaufpreis von 120.549 €. Sie sparen 30.252 € bei einem Listenpreis von 150.801 €. Das sind satte 20 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die BMW 760 Limousine mit 1.208 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 24.100 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW 7er Limousine: Günstige Alternativen mit 800 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf der BMW 760 Limousine können wir für 41.149 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 800 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 41.949 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim BMW 7er Limousine bis zu 1.500 € sparen

Diese BMW 760 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 49.849 €. Man spart beachtliche 1.500 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim BMW 7er Limousine

Die BMW 760 Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die BMW 7er Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.