Warum es sich lohnt einen BMW 4er zu kaufen

Die BMW 4er Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die BMW-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den 4er zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Der BMW 4er mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der BMW 4er ist sicherlich ein Fahrzeug für Menschen, die das Besondere suchen. Die markante Sportlichkeit, die bei diesem Coupé deutlich zum Vorschein kommt, will sicher nicht im Straßenbild untergehen. Zusammen mit den kraftvollen Motoren legt der 4er eine unnachahmliche Performance hin. Die Benziner wie die Diesel legen davon spürbar Zeugnis ab, kein Wunder wenn bis zu 326 PS möglich sind. Besonders häufig ist dabei dennoch die Ausstattungsvariante mit Automatik gefragt.

Der BMW 4er ist als Cabrio verfügbar. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim BMW 4er gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen.

143 PS oder 326 PS - Das ist die Frage beim BMW 4er

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim BMW 4er 143 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 326 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Er ist sowohl als Benziner, Diesel erhältlich. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Cabrio wie den BMW 4er und das zu günstigen Konditionen.