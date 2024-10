BMW M3 Limousine: Schöner sprinten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW M3 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Baureihe wird seit 2011 gebaut. Die BMW M3 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sieben-Stufen-Steptronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Leistung hat die BMW M3 Limousine?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 431 PS beziehungsweise bis zu 450 PS. Und mit 4,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den BMW für den M3 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 4 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Hinzu kommen mindestens 550 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1850 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 8.3 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 8,8 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der BMW M3 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der M3 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Servolenkung, Bluetooth-Schnittstelle bis Start/Stop-Automatik alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Die Platzverhältnisse im M3 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,67 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,88 Tonnen hat das Modell M3 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Siebengang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW M3 Limousine?

Umso größer trumpft der Bayer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW M3 Limousine mit ein.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim BMW M3 Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW M3 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den M3 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW M3 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für die BMW M3 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW M3 Limousine für nur 89.358 €

Unser erstes Angebot der BMW M3 Limousine hat einen Kaufpreis von 89.358 €. Sie sparen 17.614 € bei einem Listenpreis von 106.972 €. Das sind satte 16 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die BMW M3 Limousine mit 850 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 17.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW M3 Limousine: Günstige Alternativen mit 6.223 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW M3 auch für 104.449 € anbieten, statt bisher für 110.672 €. Der Rabatt von 6.223 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim M3 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 20.800 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 1.113 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW M3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW M3 Limousine: Bei uns für nur 83.249 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese BMW M3 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 83.249 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig BMW M3 Limousine fahren!

Die BMW M3 Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den M3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.