BMW ActiveHybrid 5 Limousine: Auftritt des schönen Bayern

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die BMW ActiveHybrid 5 Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Elf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,9 Metern ist der ActiveHybrid 5 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW ActiveHybrid 5 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Kann die teilelektrische BMW ActiveHybrid 5 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Satte Pluspunkte sammelt der BMW ActiveHybrid 5 beim Fahren. Schon mit dem 306 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Und mit 5,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den BMW für den ActiveHybrid 5 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 5,9 Sekunden auf Tempo 100. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 400 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1200 U/min. Der stärkere Motor des Hybrid-Duossorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 8,4 Litern auf 100 Kilometer.

Liefert die BMW ActiveHybrid 5 Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Die BMW ActiveHybrid 5 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.670 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,9 Metern. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,86 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Steptronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Die ActiveHybrid 5-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Nimmt man im BMW ActiveHybrid 5 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Umso größer trumpft der Münchner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW ActiveHybrid 5 Limousine mit ein.

Möchten Sie günstig BMW ActiveHybrid 5 Limousine fahren?

Jetzt unschlagbar günstig BMW ActiveHybrid 5 Limousine fahren!

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.