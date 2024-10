Cupra Formentor Plug-in-Hybrid: Allrad-SUV mit vielen inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Cupra Formentor Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Seit 2021 ist Cupra erstauf dem Markt. Der Cupra Formentor verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Cupra Formentor Plug-in-Hybrid bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Cupra Formentor Plug-in-Hybrid handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Was sind die technischen Daten des Cupra Formentor Plug-in-Hybrid?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Formentor mit einem 1,4-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 204 PS beziehungsweise bis zu 245 PS. In flinken 7,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht das Cupra-SUV aber immerhin schon 205 km/h. Hinzu kommen mindestens 350 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1550 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Cupra in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 245 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Cupras Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,4 Litern.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Cupra Formentor Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des Cupra Formentor Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Cupra zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 345 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,45 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.415 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,68 Tonnen hat das Modell Formentor aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme In Verbindung mit der Sieben-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Cupra mit Allrad zu haben.

Gilt Safety First auch für den Cupra Formentor Plug-in-Hybrid?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Cupra Formentor Plug-in-Hybrid mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das SUV liefert Spurhalteassistent.. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Cupra Formentor Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Cupra Formentor Plug-in-Hybrid fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Cupra bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Cupra Formentor Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Cupra Formentor Plug-in-Hybrid für nur 25.689 €

Unser erstes Angebot des Cupra Formentor Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 25.689 €. Sie sparen 1.600 € bei einem Listenpreis von 27.289 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Cupra Formentor Plug-in-Hybrid für 27.689 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Cupra Formentor auch für 27.689 € anbieten, statt bisher für 28.689 €. Der Preisnachlass von 1.000 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Formentor kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Cupra Formentor zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Cupra Formentor Plug-in-Hybrid bis zu 1.100 € sparen

Dieser Cupra Formentor Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 28.689 €. Man spart beachtliche 1.100 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Cupra Formentor Plug-in-Hybrid

Der Cupra Formentor Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Formentor zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.