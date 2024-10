Cupra Ateca: Alles auf Leistung getrimmt

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Cupra Ateca viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Cupra Ateca das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Ateca ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Cupra durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Baureihe wird seit 2019 gebaut. Der Cupra Ateca verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Cupra Ateca bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Cupra Ateca handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Kann Cupra Ateca mit Benzin befeuerte Cupra Ateca mit Leistung beeindrucken?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Cupra an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Cupra Ateca beim Fahren. Schon mit dem 300 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Die 4,9 Sekunden, die Cupra dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Ateca nur 4,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 249 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 400 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2000 U/min Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 7.7 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,5 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Wie komfortabel ist man im Cupra Ateca unterwegs?

Mit Zentralverriegelung, Servolenkung sowie Start-Stop-Automatik bietet der Cupra Ateca zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,39 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 485 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.579 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,63 Tonnen geht für ein SUV wie Cupra Ateca vollkommen in Ordnung. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sieben-Stufen-Automatik ausgeliefert. Optional zum Frontantrieb ist der Cupra mit Allrad zu haben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Cupra Ateca aus?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Cupra auf Innovation und spendiert dem Ateca zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Cupra Ateca sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Cupra Ateca?

Auf auto.de das Kompakt-SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Cupra Ateca zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Cupra Ateca günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Cupra Ateca für nur 47.658 €

Unser erstes Angebot des Cupra Ateca hat einen Kaufpreis von 47.658 €. Sie sparen 8.437 € bei einem Listenpreis von 56.095 €. Das sind satte 15 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Cupra Ateca mit 370 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 9.500 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Cupra Ateca: 47.658 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Cupra Ateca auch für 47.658 € anbieten, statt bisher für 56.871 €. Der Rabatt von 9.213 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Ateca kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 9.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 363 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Cupra Ateca zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Cupra Ateca bis zu 6.685 € sparen

Im Moment bieten wir den Cupra Ateca auch für 45.058 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.685 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.743 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Wagen zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Ateca entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 361 € vor und eine Anzahlung von 9.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Cupra Ateca sichern!

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Cupra Ateca genau ins Schwarze treffen.