Cupra Leon: Kompakt-Limousine mit reichlich inneren Werten

Cupra Leon flinke Cupra Leon überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Die Baureihe wird seit 2020 gebaut. Mit dem Cupra Leon entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Leon besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sieben-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Bietet der Cupra Leon gute Fahrleistungen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Cupra an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 300 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Und mit 5,7 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt Cupra zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 5,7 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 400 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Cupra für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,6 Litern an.

Welche Ausstattung besitzt der Cupra Leon?

Die Verarbeitung des Cupra Leon bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Cupra zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse im Leon sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,4 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,49 Tonnen hat das Modell Leon aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sieben-Stufen-Automatik ausgeliefert. Cupra Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Cupra Leon aus?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Cupra Leon mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Kompakt-Limousine liefert Spurhalteassistent.. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Cupra Leon sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Cupra Leon gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Cupra Leon interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Cupra per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Cupra Leon

Der Cupra Leon für nur 29.848 €

Wer sich für den Cupra Leon interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 29.848 € spart man 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.848 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Cupra Leon für 35.848 €

Unser zweites Angebot des Cupra Leon können wir für 35.848 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 4.221 € zum Marktpreis von 40.069 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 11 %. Ein Leasing für Cupra ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Leon mit 310 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 7.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Cupra Leon bis zu 8.327 € sparen

Dieser Cupra Leon ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 32.348 €. Man spart beachtliche 8.327 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 20 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 236 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 6.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Cupra Leon sichern!

Der Cupra Leon wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.