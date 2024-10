Cupra Leon Plug-in-Hybrid: Power für den schicken Wagen

Nicht jeder, der eine Kompakt-Limousine sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Ein Glück, dass die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie dem Cupra Leon Plug-in-Hybrid auch auf längeren Reißen außerhalb der Stadt bewahrt bleiben. Freilich: Nicht jeder Kompakte bietet den Reisekomfort, mit dem ein großer Wagen vom Band rollt. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie eine anständige Geräuschdämmung und ein ausgewogenes Fahrwerk. Der Cupra Leon Plug-in-Hybrid könnte genau in dieses Beuteschema fallen, zumal er noch mit Hybrid angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert, ohne dabei zum Brüllaffen zu werden. Auch der Leon mit 1,4-LiterHybrid-Motor und Automatik ist empfehlenswert. Der Hybrid-Motor leistet mindestens 204 PS, aber maximal 245 PS und passt ideal zum Leon. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass Cupra fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie dem Cupra Leon Plug-in-Hybrid kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der neue Cupra Leon Plug-in-Hybrid sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstärkere Schürzen bekommen, die LED-Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Cupra hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Cupra zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Was sind die technischen Daten des Cupra Leon Plug-in-Hybrid?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Cupra an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 41 PS auf 245 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. In flinken 7,5 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 225 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 220 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 400 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1550 U/min zur Verfügung stehen. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Cupra in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 245 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Cupras Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,1 Litern.

Ist der Innenraum des Cupra Leon Plug-in-Hybrid ausgewogen und innovativ?

Stufen- und Fließheck-Fans aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung, Navigationssystem und Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört Cupra Leon ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,4 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,61 Tonnen geht für eine Limousine wie Cupra Leon vollkommen in Ordnung. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Serienmäßig wird Cupra Leon nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Cupra Leon Plug-in-Hybrid?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Leon gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Cupra Leon Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Cupra und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Cupra Leon Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Wer sich für den Cupra Leon Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 29.848 € spart man 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.848 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot zum Kauf des Cupra Leon Plug-in-Hybrid können wir für 32.389 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 33.589 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Cupra-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Cupra Leon Plug-in-Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 28.489 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

