Bereits das Design des BMW 214 Gran Tourer betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW 214 Gran Tourer: Verfügbar als.

Beim BMW 214 Gran Tourer mit 95 PS reißt der Riemen sofort an. Der 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 180 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 13,9 Sekunden. Der BMW schickt akustisch sehr dezent seine 220 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 4,1 Litern. Der 214 Gran Tourer wiegt 1,8 Tonnen. Der Kofferraum fasst 645 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der 214 Gran Tourer geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,56 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1905 Liter.

Typisch für den BMW 214 Gran Tourer ist die Ausstattung. Die seit 2015 erhältlichen Modelle glänzen mit eine Klimaanlage. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Frontantrieb gehört beim BMW 214 Gran Tourer auch zum Repertoire. Standardmäßig gibt es für den 214 Gran Tourer ABS.

