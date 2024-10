Warum es sich lohnt einen BMW 420 zu kaufen

Mit dem 4er landete BMW 2013 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der BMW 420 kann als Cabrio und Coupé geordert werden.

Natürlich ist diese Form der Dachfreiheit in einem BMW keine unbequeme Lebensform. Serienmäßig und ohne Aufpreis liegt das Gewicht der Sonne auf dem 4er Cabrio. Denn der BMW-Anspruch lautet: Wir bauen komfortable und wertbeständige Cabrio für unsere Kunden.

Schon mit dem BMW 420 erhält der Käufer ein sportliches Coupé, das auch reichlich Komfort bietet. Großzügig gossen die BMW-Designer die markanten Linien für eine charaktervolle Silhouette, die geringe Höhe des Coupés betont die aggressiv, kraftvolle Performance. Die fast abrupte Abrisskante am Heck löst diese Spannung mit gelassener Milde.

190 PS stehen bereit für den Fahrer. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Acht-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. BMW liefert den 420 mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder und 240 Stundenkilometern Spitze. 8,4 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (400 Nm ab 1750/min) bringt der BMW 420 die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Bei 6,8 Litern Benzin gibt BMW als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 60 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. Der 420 wiegt 1,83 Tonnen. Der Kofferraum, mit 220 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,64 Meter Länge.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim BMW 420

In Sachen Ausstattung lässt der BMW 420 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der BMW gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb. Zur Ausstattung gehören beim BMW 420 ABS und ESP dazu.

