BMW 335 Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW 335 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit 2011 ist er nun schon auf dem Markt. Mit der BMW 335 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der 335 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Acht-Stufen-Steptronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder xDrive-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 306 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 313 PS in der Topmotorisierung. Und mit 5,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor hat 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1200 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 630 Newtonmeter Drehmoment an. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 7,9 Litern. Wer mehr Power will, der muss 8,2 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Wie bequem reist man im BMW 335 Limousine?

Limousinen-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Multifunktionslenkrad, Start/Stop-Automatik, Bluetooth-Schnittstelle und Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW 335 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 480 Liter Platz. Das Gewicht von 1,81 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 335 vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 335 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Heckantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der BMW 335 Limousine?

Umso größer trumpft der Bayer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW 335 Limousine mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für die BMW 335 Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 335 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 335 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 335 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 335 Limousine zu

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 335 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 335 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die BMW 335 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 335 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.