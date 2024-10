Porsche Macan SUV: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bei Porsche geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Porsche Macan SUV als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 441 PS schwebt das 1,93 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2013 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Porsche SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Porsche Macan SUV, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Was sind die technischen Daten des Porsche Macan SUV?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Macan mit einem 2,0-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 252 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 441 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 6,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 272 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 229 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 370 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1350 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 600 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 9 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 9,4 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Ausstattung besitzt das Porsche Macan SUV?

Das Porsche Macan SUV ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 500 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.500 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,7 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,92 Tonnen hat das Modell Macan aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sieben-Stufen-PDK-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Porsche nicht erhältlich. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Porsche: Das Premium-SUV wird nur mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Was gibt es beim Porsche Macan SUV in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Porsche Macan SUV macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Porsche Macan SUV fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Porsche Macan kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Macan finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Porsche Macan SUV. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Porsche Macan SUV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Porsche Macan SUV für nur 131.558 €

Wer sich für das Porsche Macan SUV entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 131.558 € spart man 9.453 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 141.011 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 7 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Macan können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 26.300 €, einer Rate von 1.187 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Porsche Macan: 74.289 €

Unser zweites Angebot des Porsche Macan SUV können wir für 74.289 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Macan mit 722 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 14.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Porsche Macan SUV: Angebot Nr. 3 für 47.649 €

Aktuell bieten wir den Porsche Macan auch für 47.649 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Macan entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Porsche Macan SUV

Das Porsche Macan SUV wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Macan zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.