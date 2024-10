Porsche Cayenne Coupé: Das Allrad-Imperium schlägt wieder zu

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Porsche dem Cayenne Coupé zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Zuffenhausener. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die Markteinführung war vor elf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Der Porsche Cayenne verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Porsche Cayenne Coupé bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Porsche Cayenne Coupé handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Wieviel Leistung hat das Porsche Cayenne Coupé?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Cayenne mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 570 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 239 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Porsche. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Cayenne in 4,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 284 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 220 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 400 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 6500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 850 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 6500 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Wie komfortabel ist man im Porsche Cayenne Coupé unterwegs?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Lenkradheizung, Bluetooth-Schnittstelle, 4-Zonen-Klimaautomatik und USB-Anschluss serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Porsche Cayenne ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 618 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,86 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.780 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,94 Tonnen hat das Modell Cayenne aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Acht-Stufen-PDK-Automatik ausgeliefert. Wer will, kauft sich einen Porsche Cayenne Coupé mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim Porsche Cayenne Coupé in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Porsche auf Innovation und spendiert dem Cayenne zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Porsche Cayenne Coupé sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Porsche Cayenne Coupé gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Porsche Cayenne Coupé interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Porsche per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Porsche Cayenne Coupé Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Porsche Cayenne Coupé für nur 77.049 €

Unser erstes Angebot des Porsche Cayenne Coupé hat einen Kaufpreis von 77.049 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 78.049 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot des Porsche Cayenne Coupé für 258.549 €

Unser zweites Angebot des Porsche Cayenne Coupé können wir für 258.549 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 18.199 € zum Marktpreis von 276.748 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 7 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Cayenne mit 2.354 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 51.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Aktuell bieten wir den Porsche Cayenne auch für 98.649 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Cayenne entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist das Porsche Cayenne Coupé nicht zu haben

Das Porsche Cayenne Coupé wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Cayenne zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.