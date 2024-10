Porsche Panamera Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Porsche geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Porsche Panamera als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 570 PS schwebt die 1,93 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2009 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,17 Metern ist der Panamera ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Porsche besonders flach geformt. Porsche sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Porsche Panamera Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Porsche-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Macht die Porsche Panamera Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein robuster Motor treibt den Zuffenhausener an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 3,0 Liter Hubraum und Sechszylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 320 PS auf 570 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. In flinken 6,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 242 km/h. Hinzu kommen mindestens 400 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 800 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 9 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 12,9 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 6,4 Litern Diesel bzw. 6,5 Litern arrangieren.

Offeriert die Porsche Panamera Limousine viele Extras?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Panamera damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Porsche hat neben einer Zentralverriegelung, einem Navigationssystem und einem USB-Anschluss auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 335 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.385 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,93 Tonnen hat das Modell Panamera aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Verbindung mit der Sieben-Stufen-PDK-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die Porsche Panamera Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, sucht sich einen Porsche Panamera Limousine mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Porsche Panamera Limousine aus?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Porsche Panamera Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Luxus-Limousine liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Porsche Panamera Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Porsche Panamera Limousine günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Porsche und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Porsche Panamera Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Porsche Panamera Limousine sichern

Die Porsche Panamera Limousine für nur 58.749 €

Wer sich für die Porsche Panamera Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 58.749 € spart man 3.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 61.949 € liegt. Das ist ein Rabatt von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Porsche Panamera Limousine: Günstige Alternativen mit 5.600 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot der Porsche Panamera Limousine können wir für 92.449 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 5.600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 98.049 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Porsche-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Porsche Panamera Limousine: Bei uns für lediglich 147.849 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Porsche Panamera auch für 147.849 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 12.410 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 160.259 € liegt. Bei 8 % Ersparnis kann man den schicken Zuffenhausener sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Panamera entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.320 € vor und eine Anzahlung von 29.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Porsche Panamera Limousine nicht zu haben

Die Porsche Panamera Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Panamera zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.