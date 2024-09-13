0800 - 40 30 182

Ihre persönliche Autoberatung

0800 - 40 30 182

Montag - Freitag: 8:00 - 20:00 Uhr

Samstag: 9:00 - 17:00 Uhr

Gerne kontaktieren Sie uns per E-Mail:

auto@auto.de

AnmeldenMein Konto

390 Skoda Scala Automatik

Skoda
Scala
Automatik
Alle Filter entfernen
ändernMonatsrate:beliebig, 60 Monate
Ergebnisse anzeigen

Ratendetails anpassen

abbrechen

Grunddaten

weitere Fahrzeuge hinzufügen

Erstzulassung

2.0k
2.0k

Monatsrate

beliebig, 60 Monate
ändern

Verbrauch

l / 100 km
1
18

Kilometerstand

0.0
110k

Leistung in PS

110
1204.74

Sitzplätze

1
12

Anzahl Türen

2
3
4
5

Antrieb

Getriebe

Außenfarbe

Polsterfarbe

Polstermaterial

Highlights

mehr Kriterien

Fahrzeughalter max

Unfallfahrzeug

Feinstaubplakette mind.

Detailsuche

Ihre vorteile mit auto.de

  • 14 Tage Geld-zurück-Garantie
  • 100% unverbindlich anfragen
  • Deutschlandweite Lieferung
  • Kostenlose Kaufberatung
  • Flexible Finanzierung
  • 12 Monate Garantie

So funktioniert der autokauf mit auto.de

auto.de ist der neue, schnelle & einfache Weg sein Traumauto im Internet zu finden und zu kaufen. Unsere fachmännisch geprüften Fahrzeuge sind in einem Top Zustand und frei von technischen Mängeln. Auf unserer Seite finden Sie Top Angebote bis zu 40% reduziert. Zusätzlich bietet Ihnen auto.de günstige Möglichkeiten zur Finanzierung Ihres Traumwagens sowie faire Leasing-Konditionen. Finden Sie gemeinsam mit einem persönlichen Kundenberater Ihr neues Auto. Bei Bedarf übernehmen wir die Zulassung und liefern Ihr neues Auto inklusive Wunschkennzeichen bis zu Ihnen nach Hause - deutschlandweit. Sie können sofort einsteigen und dank 12 Monaten Garantie und 14 Tagen Rückgaberecht sorgenfrei losfahren. Unsere sofort verfügbaren Fahrzeuge warten auf Sie. Holen Sie jetzt kostenlose Angebote ein!

image
GEPRÜFT
image
EINFACH
image
SICHER
image
KAUFEN

Unsere top-angebote für sie

Skoda Scala

1.0 TSI DSG Selection 

neu
-8.321
-22%
1 | 16
4
6.500 km
Automatik
Benzin
4,9l/100km, 110g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
336 
231 3
Leasing
455 
253 1,3
Kaufen
38.210 229.889 1
Benzin, Limousine, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Anhängerkupplung, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Spaceback 1.6 TDI DSG Style Panorama Virtual Cockpit Navi ACC DAB PDC SHZ LED Klima 

neu
-800
1 | 12
4
39.987 km
Automatik
Diesel
5l/100km, 131g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
178 
168 3
Leasing
---
Kaufen
22.289 221.489 1
Diesel, Limousine, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Spaceback 1.0 TSI DSG Active LED PDC DAB SHZ Klima 

neu
-700
1 | 15
32
2
29.987 km
Automatik
Benzin
5,8l/100km, 132g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
149 
141 3
Leasing
---
Kaufen
18.689 217.989 1
Benzin, Kombi, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimaanlage, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-6.782
-21%
1 | 30
8
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
282 
196 3
Leasing
377 
212 1,3
Kaufen
32.040 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-6.926
-22%
1 | 30
6
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
284 
196 3
Leasing
379 
211 1,3
Kaufen
32.184 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-7.038
-22%
1 | 30
5
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
285 
196 3
Leasing
381 
210 1,3
Kaufen
32.296 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI DSG Ambition *LED*Navi* 

neu
-6.690
-22%
1 | 16
15
27.561 km
Automatik
Benzin
7,8l/100km
185g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
272 
188 3
Leasing
363 
201 1,3
Kaufen
30.879 224.189 1
Benzin, Limousine, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-6.664
-22%
1 | 16
4
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
265 
181 3
Leasing
352 
191 1,3
Kaufen
29.922 223.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.632
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
269 
184 3
Leasing
354 
193 1,3
Kaufen
30.190 223.558 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre SHZ SMARTLINK KA... 

-6.109
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
248 
170 3
Leasing
325 
177 1,3
Kaufen
27.767 221.658 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaanlage, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-7.079
-22%
1 | 16
3
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
287 
198 3
Leasing
383 
212 1,3
Kaufen
32.437 225.358 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.979
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
285 
196 3
Leasing
380 
211 1,3
Kaufen
32.237 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Monte Carlo MATRIX PANO KAMERA KESSY 17... 

-7.084
-22%
1 | 16
3
10 km
Automatik
Benzin
5,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
286 
196 3
Leasing
382 
210 1,3
Kaufen
32.342 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Monte Carlo MATRIX PANO KAMERA KESSY 17... 

-7.150
-21%
1 | 16
4
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
300 
209 3
Leasing
402 
228 1,3
Kaufen
34.008 226.858 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI DSG Monte Carlo *Pano*App-Connect*LED* 

neu
-7.045
-21%
1 | 16
18
1
9.518 km
Automatik
Benzin
7,8l/100km
185g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
296 
207 3
Leasing
403 
289 1,3
Kaufen
33.534 226.489 1
Benzin, Limousine, Automatik, Gebraucht, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimaautomatik, Front- und Seiten-Airbags

Alternativen zum Skoda Scala

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition //LED/PDC/Sitzheizung 

neu
1 | 13
5
57.562 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
140 3
Leasing
189 1,3
Kaufen
17.748 
Benzin, Limousine, Manuell, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition // LED/PDC/SHZ/Alu 

neu
1 | 13
16
41.326 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
148 
144 3
Leasing
---
Kaufen
18.748 218.448 
Benzin, Limousine, Manuell, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition //LED/PDC/Sitzheizung 

neu
-800
-5%
1 | 13
29
50.663 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung