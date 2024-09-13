Unsere top-angebote für sie
Skoda Scala
1.0 TSI DSG Selection
Skoda Scala
Spaceback 1.6 TDI DSG Style Panorama Virtual Cockpit Navi ACC DAB PDC SHZ LED Klima
Skoda Scala
Spaceback 1.0 TSI DSG Active LED PDC DAB SHZ Klima
Skoda Scala
SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC...
Skoda Scala
SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC...
Skoda Scala
SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC...
Skoda Scala
1.0 TSI DSG Ambition *LED*Navi*
185g CO2/km (komb)*
Skoda Scala
Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E...
Skoda Scala
Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L...
Skoda Scala
Sondermodell 130 Jahre SHZ SMARTLINK KA...
Skoda Scala
Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E...
Skoda Scala
Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L...
Skoda Scala
Monte Carlo MATRIX PANO KAMERA KESSY 17...
Skoda Scala
Monte Carlo MATRIX PANO KAMERA KESSY 17...
Skoda Scala
1.0 TSI DSG Monte Carlo *Pano*App-Connect*LED*
185g CO2/km (komb)*
Alternativen zum Skoda Scala
Skoda Scala
1.0 TSI Ambition //LED/PDC/Sitzheizung
106g CO2/km (komb)*
Skoda Scala
1.0 TSI Ambition // LED/PDC/SHZ/Alu
106g CO2/km (komb)*