Der Seat Ibiza ist als Kleinwagen, Kombi und Limousine erhältlich.

Der Seat Ibiza ist ein beliebtes Modell aus dem Segment der Kleinwagen. Er besticht durch eine Kombination aus Kompaktheit, guter Ausstattung und attraktivem Preisniveau. Besonders ist beim Seat Ibiza auch die große Auswahl an verschiedenen Motoren und Antriebsarten. Er steht nicht nur als Benziner sondern auch als Diesel zur Verfügung. Die Kraftübertragung erfolgt bei den meisten Modellen über die Frontantrieb Die vielen wählbaren Farben machen den Seat Ibiza zum Hingucker im grauen Stadtbild. Durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist der Seat Ibiza auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein gern gesehenes Angebot.

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Seat Ibiza zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der Ibiza ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den Ibiza zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Seat Ibiza zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Eine gesunde Mischung aus Nutzen und Sportlichkeit bieten Kombis wie der Seat Ibiza. Er vereint ein großzügiges Raumangebot mit sportlich eleganter Form und ansprechender Ausstattung. Grundsätzlich sind Kombis wie der Ibiza durch ihre Vielseitigkeit ein gutes Angebot für jedermann. Weitere Vorteile des Seat finden sich im Bereich Sicherheit und Komfort des Kombi. Darüber hinaus gibt es beim Seat Ibiza verschieden starke Motoren mit Frontantrieb. Oft fällt die Kaufentscheidung auf einen Seat Ibiza auch aufgrund seiner nachgewiesenen Wertstabilität.

Die vielen Vorteile des Seat Ibiza

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 39 PS in der Basismotorisierung und 156 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,9-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 218 Stundenkilometern. Auch alternative Antriebe wie Autogas (LPG) oder auch Erdgas (CNG) sind heutzutage, durch die immer stärker werdende Nachfrage, auch zunehmend in diesem Segment zu finden. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an Ibiza-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.