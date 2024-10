Der Seat Ibiza überzeugt auf ganzer Linie

Wer sich im Kleinwagen-Segment nach einem passend Fahrzeug umsieht, kommt am Seat Ibiza praktisch nicht vorbei. Der City-Flitzer verfügt über ein zuverlässiges Maß an Alltagstauglichkeit zu vernünftigen Preisen. Es stehen verschiedene Antriebsvarianten zur Verfügung: Kunden können sich für einen Diesel oder Benziner entscheiden. Die Automatik ist ein weiteres Plus des Ibiza.

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Seat Ibiza zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der Ibiza ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den Ibiza zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Seat Ibiza zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Der Kombi des Seat Ibiza ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Seat punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Seat Ibiza Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Der Seat Ibiza sprintet in 19,4 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 39 PS in der Basismotorisierung und 156 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,9-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 218 km/h. Die Zukunft findet sich ebenfalls wieder im Ibiza, denn alternative Antriebe wie Autogas (LPG) oder Erdgas (CNG) werden für den Seat angeboten. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.