Audi S3 Cabriolet: Allrad-Ingolstädter mit vielen inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi S3 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 265 PS schwebt die 2 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2006 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,21 Metern ist der S3 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi S3 Cabriolet mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für einen sportlichen Auftritt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Immerhin bis zu 265 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 5,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 350 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Den Normwert von maximal 9,1 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi S3 Cabriolet?

Stufen- und Fließheck-Fans aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, Sprachsteuerung und Servolenkung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Audi S3 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,21 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 370 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.100 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi S3 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik samt Doppelkupplungsgetriebe. Wer will, kauft sich einen Audi S3 Cabriolet mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi S3 Cabriolet aus?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Audi S3 Cabriolet sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Als flotte Fahrmaschine kann der Audi im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.