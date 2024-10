Audi A5 Sportback: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Kombi ist natürlich nicht gleich Kombi. Lag ihre Entstehung noch in der Aufgabe, so viel Ladung und variabel wie möglich von A nach B zu transportieren, sind mit steigender Popularität und verändertem Einsatz mal mehr oder weniger schmucke Fahrzeuge entstanden, die diese Funktion zugunsten der schönen Form eingeschränkt haben. So kann es passieren, dass manche Kombis kaum mehr Stauraum bieten als anderswo eine Limousine oder ein Crossover-SUV. Es ist Zeit, sich alle aktuell auf dem deutschen Markt angebotenen Kombis mit ihren Laderäumen (nach VDA-Norm bis Oberkante der Rücksitze) anzusehen. Ein Kandidat, der den Anforderungen zweifelsohne gerecht wird, ist der Audi A5 Sportback. Zwölf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der A5-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Audi A5 Sportback richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Wieviel Leistung hat der Audi A5 Sportback?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A5 mit einem 1,8-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 272 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A5 immerhin schon mit 136 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 9,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Ingolstädter aber immerhin schon 204 km/h. Der Motor bietet 250 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 580 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi A5 Sportback?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Sprachsteuerung, eine Sitzheizung, eine Zentralverriegelung un eine Start/Stop-Automatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 980 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,71 Metern. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Audi A5 vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Optional gibt es neben der Handschaltung eine Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik samt Doppelkupplungsgetriebe. Der Audi A5 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Ingolstädter außerdem mit Quattro-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi A5 Sportback aus?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi A5 Sportback beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi A5 Sportback ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi A5 Sportback wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Audi A5 Sportback?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Audi bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi A5 Sportback

Der Audi A5 Sportback für nur 32.948 €

Wer sich für den Audi A5 Sportback entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 32.948 € spart man 3.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.348 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 9 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Audi A5 Sportback für 41.089 €

Unser zweites Kaufangebot des Audi A5 Sportback können wir für 41.089 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Audi A5 Sportback: Bei uns für lediglich 33.889 € besonders günstig

Aktuell bieten wir den Audi A5 auch für 33.889 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 35.189 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der A5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Audi A5 Sportback sichern!

Der Audi A5 Sportback wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.