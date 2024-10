Der Kauf eines Audi A5 lässt keine Wünsche offen

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Audi A5, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Sportback weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Audi A5 über jeden Zweifel erhaben sein, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 354 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem A5 kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Der Audi A5 mag als Kombi am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Audi A5 ist ein extrem elegant-gefälliger, vor Kraft strotzender Athlet. Seine Fahrleistungen sprechen eine deutliche Sprache. Die souveräne Power verdankt der Audi dem wahlweise verfügbaren Allradantrieb sowie seiner 354-PS-Maschine. Auch die Automatik optimiert den Fahrkomfort zusätzlich. So zaubert das Coupé beim Langstrecken-Cruisen aber auch bei kurvigen Fahrten dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er den Audi A5 über den Asphalt bewegt.

Der Audi A5 ist als Cabrio verfügbar. Für Fahrer, die es besonders im Sommer sportlich und luftig mögen, sind Cabrios wie der Audi A5 die richtige Wahl. Die Autos, die im Englischen auch als Convertible bezeichnet werden, verfügen über ein faltbares Verdeck, das sich in Sekundenschnelle einfahren lässt und so Fahrspaß unter freiem Himmel ermöglicht. Früher waren Cabrios meistens mit einem Stoffdach ausgestattet. Nachdem zwischenzeitlich der Trend zum Metalldach ging, kehren in letzter Zeit einige Hersteller zum traditionellen Softtop zurück. Die meisten Cabrio-Modelle lassen sich dem sportlichen Lifestyle-Segment zuordnen und sind sowohl mit Automatik als auch mit manueller Schaltung erhältlich. Da Cabriolets häufig nur als Sommer- bzw. Zweitwagen genutzt werden, ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen relativ groß. Aber auch das Angebot an Neuwagen ist nicht zu vernachlässigen.

Die vielen Vorteile des Audi A5

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi A5 136 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 4,2-Liter-Maschine 354 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Die Antriebspalette besteht aus konventionellen Verbrennern (Benziner und Diesel). Egal ob als Neuwagen oder gepflegter Gebrauchter, auf auto.de stehen eine Vielzahl des Audi A5 zum Verkauf und das zu besonders günstigen Konditionen.