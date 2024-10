Der Audi A4 macht die Kaufentscheidung leicht

Audi bringt 2000 die neue Generation seines beliebten A4 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Audi A4: Verfügbar als Cabrio, Kombi oder wahlweise als Limousine. Da steht er, der A4, zu dem Audi nun endlich wieder gefunden hat. Audi hat eine Limousine auf die Räder gestellt, die unweigerlich die Blicke von jedem auf sich zieht. Jetzt also ist Audi nicht mehr aufzuhalten. Auch wenn die Sports Utility Vehicles einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug gestartet haben: Kombis sind trotzdem noch lange nicht weg vom Fenster. Sie vereinen ein großes und variables Raumangebot mit angemessenen Preisen und alltagstauglichen Abmessungen. So wie beispielsweise die Kombi des Audi A4.

Der Motor brummelt so angenehm vor sich hin, wie es letztlich nur ein Sechszylinder kann. Wir bezeugen dieser langsam vom Aussterben bedrohten Gattung trotz ihres Verbrauchs an dieser Stelle allen Respekt, zumal sowohl der Motor wie auch das gesamte Cabrio nicht zu Geschwindigkeitsorgien animiert. Vielmehr gibt man als Fahrer im Audi A4 Cabrio vor allem bei geöffnetem Dach gerne den Gentlemen-Driver, der die aufmüpfigen Jungfahrer mit souveränem Lächeln vorbeiwinkt.

272 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der 3,2-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Fünf-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Die Vmax liegt bei 250 Stundenkilometern. Weniger als 13,2 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Die kräftigste Variante stemmt 600 Newtonmeter Drehmoment bei 3800 U/min. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 11,4 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Audi. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 325 Gramm pro Kilometer. 2,04 Tonnen beträgt das Leergewicht des A4. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 245 Liter, 1510 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,73 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

In Sachen Ausstattung lässt der Audi A4 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Fünf-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 600 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS, ESP und Seitenairbag.

