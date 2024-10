Der Kauf eines Citroen Berlingo lässt keine Wünsche offen

Was für eine Kombination: Die unwiderstehliche Kombination aus sportivem Design sowie hoher Funktionalität, so begeistert der Citroen Berlingo Kombi seit jeher. Eine optimale GewichtsverteilungVorderradantrieb und kraftvolle wie hocheffiziente Benziner und Diesel mit sorgen für beeindruckende Dynamik bei geringem Verbrauch. Und mit den Ausstattungsoptionen zeigt sich der Citroen Berlingo Kombi als unschlagbares Angebot. Besonders die seidenweiche Automatik ist gefragt.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Citroen Berlingo. Der Van glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Berlingo die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Er ist sowohl als Benziner als auch als Diesel erhältlich. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe für klassische Automatik und manuell entscheiden.

Die vielen Vorteile des Citroen Berlingo

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Citroen Berlingo 58 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 120 PS PS. Somit sind 180 km/h Spitze drin. Auch alternative Antriebe wie Elektro-Fahrzeug oder auch Autogas (LPG) sind heutzutage, durch die immer stärker werdende Nachfrage, auch zunehmend in diesem Segment zu finden. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Citroen Berlingo, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.