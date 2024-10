Der Citroen Jumpy macht die Kaufentscheidung leicht

Der Kombi des Citroen Jumpy ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Citroen punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Citroen Jumpy Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Wer vorhat viel Ladung oder viele Personen sicher zu transportieren, der sollte sich für den Van, wie den Citroen Jumpy entscheiden. Er begeistert vor allem durch sein großes und vielseitig nutzbares Platzangebot. Zusätzlich zu wichtigen Assistenzsystemen gibt es Fahrzeuge dieses Typs auch mit verschiedenen Getriebearten. Egal ob mit eine Automatik oder manueller Schaltung, zu eng sollte es bei der Auswahl hier auf keinen Fall werden. Ausreichend Raum ist auch dann noch vorhanden, wenn der Citroen Jumpy behindertengerecht ausgebaut und hergerichtet wurde.

Citroen Jumpy: 180 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Citroen Jumpy 69 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 180 PS. Somit sind 170 km/h Spitze drin.