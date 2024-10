Citroen e-C4: Sportwagen in elegantem Gewand

Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Der schicke Franzose beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem e-C4 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Was sind die technischen Daten des Citroen e-C4?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der e-C4 mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen e-C4 beim Fahren. Schon mit dem 136 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Die 8,7 Sekunden, die der Citroen dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem e-C4 nur 8,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 150 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Der Motor hat 320 Newtonmeter Drehmoment. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Citroen jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-C4 wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Ist der Innenraum des Citroen e-C4 ausgewogen und innovativ?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Navigationssystem sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung und LED-Tagfahrlichtern, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS) sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 315 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,29 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.085 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Citroen e-C4 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Citroen e-C4 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Citroen e-C4?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Citroen e-C4 ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Citroen e-C4?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Citroen e-C4 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den e-C4 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Citroen e-C4. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Citroen e-C4

Der Citroen e-C4 für nur 19.049 €

Wer sich für den Citroen e-C4 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Citroen e-C4 für 18.049 €

Unser zweites Kaufangebot des Citroen e-C4 können wir für 18.049 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Citroen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Momentan bieten wir den Citroen e-C4 auch für 23.049 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der e-C4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Citroen e-C4 nicht zu haben

Der Citroen e-C4 wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den e-C4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.