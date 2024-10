Citroen C4 Limousine: Kompakt-Limousine mit reichlich inneren Werten

Die flinke Citroen C4 Limousine überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Die Baureihe wird seit 2004 gebaut. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Franzosen fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie der Citroen C4 Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Citroen C4 Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Citroen hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Citroen zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 156 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Citroen C4 immerhin schon mit 88 PS an den Start. Und mit 14,2 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Franzose zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Citroen für den C4 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 8,6 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 214 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 133 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 370 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 7 bis zu 8,1 Litern Benzin rechnen.

Wie bequem reist man im Citroen C4 Limousine?

Fahrtechnisch kann der Franzose sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Citroen C4 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Citroen eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 320 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.183 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,33 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,77 Tonnen hat das Modell C4 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft der C4 Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Citroen C4 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Citroen C4 Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Citroen C4 Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Citroen C4 Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Citroen C4 Limousine günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Citroen C4 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den C4 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Citroen C4 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Citroen C4 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Citroen C4 Limousine für nur 28.948 €

Unser erstes Angebot der Citroen C4 Limousine hat einen Kaufpreis von 28.948 €. Sie sparen 7.000 € bei einem Listenpreis von 35.948 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die Citroen C4 Limousine mit 317 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der Citroen C4 Limousine für 28.748 €

Unser zweites Angebot der Citroen C4 Limousine können wir für 28.748 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 6.900 € zum Marktpreis von 35.648 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 19 %. Ein Leasing für den Citroen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den C4 mit 251 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 5.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Citroen C4 Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 19 % sichern

Zur Zeit bieten wir den Citroen C4 auch für 28.848 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 35.648 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man mit dem Citroen ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der C4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 253 € vor und eine Anzahlung von 5.700 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Citroen C4 Limousine sichern!

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit der Citroen C4 Limousine genau ins Schwarze treffen.