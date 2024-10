Der Citroen C4: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Citroen C4 zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der C4 ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den C4 zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Citroen C4 zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Der Citroen C4 mag als Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Bei den schlanken aber maskulinen Linien des Coupés von Citroen haben die Designer wahre Wunder vollbracht. Der C4 besticht durch seine makellose Form, die aus jedem Blickwinkel an Schönheit nur gewinnt. Die äußere elegant-sportive Hülle mit der langen Motorhaube wird durch seinen kraftvollen Antrieb, als Benziner wie Diesel, vervollständigt, die besonders gut mit der Automatik harmonisiert. Der Fahrspaß wird mit dem C4 auf ein neues Niveau gehoben, womit dieses Coupé zu einem gesuchten Sportler avanciert.

Womöglich werden Vans wie der Citroen C4 in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Citroen C4 immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 2-Liter-Motor plus 177 PS PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend. Die mit dem Antrieb gut harmonierende Automatik fällt dabei zusätzlich positiv auf.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Citroen C4

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 88 PS in der Basismotorisierung und 177 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 214 Stundenkilometern. Egal ob mit Benziner oder Diesel, der Citroen C4 ist eine feste Größe auf dem Automobilmarkt und lässt sich auch als Gebrauchtwagen gut wieder verkaufen. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.