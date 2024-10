Citroen Jumper Kombi: Das Raumwunder

Bei Citroen geht es spannend zu, denn nun rollt der Citroen Jumper Kombi als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 177 PS schwebt der 2,05 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 1994 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Bei Citroen sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Citroen Jumper Kombi ist durch und durch ein Citroen, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 1700 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 4.500 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Wieviel Technik bietet der Citroen Jumper Kombi?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Jumper mit einem 1,9-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 93 PS auf 177 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Mit 171 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 140 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 240 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 7 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 12,5 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Citroen Jumper Kombi?

Die Verarbeitung des Citroen Jumper Kombi bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Citroen zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,75 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 1700 Litern üppig bemessen. Bis zu 4.500 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 2,05 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Citroen Jumper vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Kraft des Jumper Kombi wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, sucht sich einen Citroen Jumper Kombi mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Citroen Jumper Kombi?

Der Kombi bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Jumper gut aufgestellt. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Citroen Jumper Kombi sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Citroen Jumper Kombi kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie einfach kann man einen Citroen Jumper Kombi im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Citroen Jumper kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Jumper finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Citroen Jumper Kombi. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Citroen Jumper Kombi

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Einfür den Citroen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Citroen Jumper Kombi wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Jumper zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.