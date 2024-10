Die Citroen C3 Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Citroen C3 Limousine viel Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Mit der Citroen C3 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der C3 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Vier-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Wieviel Leistung hat die Citroen C3 Limousine?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen C3 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 68 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 120 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 114 PS. In flinken 18,3 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 192 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 153 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 94 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 1250 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 7,2 Litern Benzin rechnen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Citroen C3 Limousine?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik sowie eine Start/Stop-Automatik. Für das Gepäck gibt es 300 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.310 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,83 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Vier-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der C3 Limousine aus.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Citroen C3 Limousine aus?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Citroen C3 Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Citroen C3 Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Citroen C3 Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man ein günstiges Citroen C3 Limousine Angebot anfragen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Citroen C3 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Citroen C3 Limousine für nur 14.948 €

Unser erstes Angebot der Citroen C3 Limousine hat einen Kaufpreis von 14.948 €. Sie sparen 5.354 € bei einem Listenpreis von 20.302 €. Das sind satte 26 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die Citroen C3 Limousine mit 108 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 2.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Citroen C3: 14.948 €

Unser zweites Angebot der Citroen C3 Limousine können wir für 14.948 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 5.321 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 20.269 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 26 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den C3 mit 109 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 2.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Citroen C3 Limousine bis zu 4.841 € sparen

Derzeit bieten wir den Citroen C3 auch für 14.948 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.841 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 19.789 € liegt. Bei 24 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der C3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 112 € vor und eine Anzahlung von 2.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Citroen C3 Limousine sichern!

Als flotte Fahrmaschine kann der Citroen im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.