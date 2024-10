Citroen Berlingo Electric: Praktischer Alleskönner

Bei Citroen geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Citroen Berlingo als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 120 PS schwebt der 1,81 Tonnen Transporter kompetent von Einsatzort zu Einsatzort. Fünfundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Das ein Transporter wie der Citroen Berlingo nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Citroen Berlingo zulegen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Citroen Berlingo Electric, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Kann der mit Benzin befeuerte Citroen Berlingo Electric mit Leistung beeindrucken?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,1-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 58 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 120 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 20,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 110 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 94 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 300 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Der Citroen Berlingo fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Transporter nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 8,3 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Citroen Berlingo Electric?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Berlingo damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Citroen hat neben einem USB-Anschluss, einer Sitzheizung und einer Servolenkung auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 625 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 4.100 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,72 Tonnen hat das Modell Berlingo aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Citroen vor allem als Transporter aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Sechs-Stufen-Automatik. Der Citroen Berlingo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Citroen Berlingo Electric?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Citroen Berlingo Electric sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Citroen Berlingo Electric kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Citroen Berlingo Electric günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Preisvergleich: Citroen Berlingo Electric günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Citroen Berlingo Electric für nur 35.649 €

Unser erstes Angebot des Citroen Berlingo Electric hat einen Kaufpreis von 35.649 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Citroen Berlingo Electric mit 441 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 7.100 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Citroen Berlingo Electric für 28.349 €

Unser zweites Angebot des Citroen Berlingo Electric können wir für 28.349 € anpreisen. Ein Leasing für den Citroen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Berlingo mit 349 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 5.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Citroen Berlingo Electric: Angebot Nr. 3 für 28.949 €

Im Moment bieten wir den Citroen Berlingo auch für 28.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.749 € liegt. Bei 3 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Berlingo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Citroen Berlingo Electric

Der Citroen Berlingo Electric wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Berlingo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.