Seat Mii Ecofuel: Mit Erdgas einfach sauberer

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Seat Mii Ecofuel viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit 2011 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,56 Metern ist der Mii ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Seat sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Seat Mii Ecofuel mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Seat-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Bietet der Seat Mii Ecofuel gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Mii mit einem 1,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Seat Mii beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 60 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 75 PS zur Verfügung. Und mit 16,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Spanier zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Seat für den Mii zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,0-Liter-Motor auf Touren und in 13,2 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 172 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 90 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 95 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min. Den Normwert von maximal 5,9 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Dreizylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen. Der Seat Mii Ecofuel fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 2,9 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 66 g und 140 g pro 100 Kilometer.

Liefert der Seat Mii Ecofuel genügend Funktionalität im Alltag?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Mii zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik bis USB-Anschluss alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Seat eben. Für das Gepäck gibt es 213 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 650 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,64 Tonnen hat das Modell Mii aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Fünfgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Seat Mii zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Fünf-Stufen-DSG-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Mii Ecofuel aus.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Seat Mii Ecofuel?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Seat Mii Ecofuel als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie einfach kann man einen Seat Mii Ecofuel im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Seat Mii Ecofuel interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Seat per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Seat Mii Ecofuel

Der Seat Mii Ecofuel für nur 9.749 €

Unser erstes Angebot des Seat Mii Ecofuel hat einen Kaufpreis von 9.749 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Mii entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Seat Mii Ecofuel zu

Der Seat Mii Ecofuel ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Seat Mii Ecofuel nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.