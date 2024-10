Seat Mii Limousine: Power für den schönen Spanier

Bei Seat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Seat Mii als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 75 PS schwebt die 1,65 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2011 ist er nun schon auf dem Markt. Derzeit sieht man die Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Seat Mii Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Spanier andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,56 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Spanier extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Macht die Seat Mii Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 1,0-Liter-Dreizylinder steuert genügend Power bei. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 60 PS beziehungsweise bis zu 75 PS. Die 16,3 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Mii nur 13,2 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 172 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 90 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 95 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Seat für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 5,9 Litern an. Die Seat Mii Limousine fährt auch mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 2,9 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 66 g und 140 g pro 100 Kilometer.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Seat Mii Limousine?

Die Verarbeitung der Seat Mii Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Seat zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 2,42 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 213 Litern üppig bemessen. Bis zu 650 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,64 Tonnen hat das Modell Mii aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der fünf Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Seat vor allem als Limousine aus. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Mii Limousine aus.

Bringt Sie ein Seat Mii Limousine sicher von A nach B?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Seat Mii Limousine sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Seat Mii Limousine kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Seat Mii Limousine?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Seat Mii Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Seat per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Seat Mii Limousine sichern

Die Seat Mii Limousine für nur 12.389 €

Wer sich für die Seat Mii Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 12.389 € spart man 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 12.689 € liegt. Das ist ein Rabatt von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Seat Mii: 10.889 €

Unser zweites Kaufangebot der Seat Mii Limousine können wir für 10.889 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 200 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 11.089 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Seat Mii Limousine bis zu 200 € sparen

Aktuell bieten wir den Seat Mii auch für 11.289 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 11.489 € liegt. Bei 2 % Ersparnis kann man mit dem Seat ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Mii entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Seat Mii Limousine nicht zu haben

Die Seat Mii Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mii zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.