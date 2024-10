Seat Leon Limousine: Auftritt des schicken Spaniers

Bei Seat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Seat Leon als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 265 PS schwebt die 1,77 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2005 ist er nun schon auf dem Markt. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Spanier fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie der Seat Leon Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Seat Leon Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Seat hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Seat zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Ist die Seat Leon Limousine so sparsam wie ein Diesel?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Seat Leon beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 86 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 265 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 265 PS. Und mit 13,7 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Spanier zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,4 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 247 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 130 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1400 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Der TSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 8,6 Liter in Kauf nehmen. Der Seat Leon fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,3 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 206g pro 100 Kilometer.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Seat Leon Limousine?

Die Verarbeitung der Seat Leon Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Seat zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Seat hat ein Ladevolumen von 341 Litern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Spanier durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der Seat Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Seat Leon Limousine aus?

Die Seat Leon Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.