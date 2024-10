Seat Leon X-PERIENCE: Kompakt-Limousine mit reichlich inneren Werten

Der flinke Seat Leon X-PERIENCE überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Sechzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Spanier fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie dem Seat Leon X-PERIENCE kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der Seat Leon X-PERIENCE sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Seat hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Seat zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Leon startet mit einem Autogas-Aggregat. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 86 PS beziehungsweise bis zu 265 PS. In flinken 13,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 247 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Spanier aber immerhin schon 172 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 130 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 350 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Der TSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 8,6 Liter in Kauf nehmen. Der Seat Leon fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,3 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 206g pro 100 Kilometer.

Ist der Innenraum des Seat Leon X-PERIENCE ausgewogen und innovativ?

Der Seat Leon X-PERIENCE ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 341 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Seat Leon vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der Seat Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im Seat Leon X-PERIENCE sicher am Straßenverkehr teil?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Leon X-PERIENCE macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges Seat Leon X-PERIENCE Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Seat Leon X-PERIENCE interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Seat per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Seat Leon X-PERIENCE sichern

Der Seat Leon X-PERIENCE für nur 21.389 €

Wer sich für den Seat Leon X-PERIENCE entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 21.389 € spart man 1.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.789 € liegt. Das ist ein Rabatt von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Seat Leon X-PERIENCE: Günstige Alternativen mit 3.600 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Seat Leon X-PERIENCE können wir für 32.749 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 3.600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 36.349 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 10 %. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Leon X-PERIENCE für 347 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Schnell Rabatte für die Seat Leon X-PERIENCE sichern!

Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Leon entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Seat Leon X-PERIENCE wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.