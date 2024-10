Seat Leon ST Plug-in-Hybrid: Das Raumwunder

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Seat weiß eben, warum sie den Seat Leon ST Plug-in-Hybrid nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Leon ST-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Seat Leon ST Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Ist der Seat Leon ST Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 41 PS auf 245 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 7,7 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Leon ST nur 7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 225 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 220 km/h Spitze. Der Motor leistet 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1550 U/min Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Seat in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 245 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Seats Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,1 Litern.

Welche Komfortmerkmale hat der Seat Leon ST Plug-in-Hybrid?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Leon ST zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik, Start-Stop-Automatik bis Sprachsteuerung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Seat eben. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,66 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,72 Tonnen schweren Spanier durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des Leon ST Plug-in-Hybrid wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Seat Leon ST Plug-in-Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Seat auf Innovation und spendiert dem Leon ST zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Leon ST Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie einfach kann man einen Seat Leon ST Plug-in-Hybrid im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Seat Leon ST kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Leon ST finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Seat Leon ST Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Seat Leon ST Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Seat Leon ST Plug-in-Hybrid für nur 27.589 €

Wer sich für den Seat Leon ST Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 27.589 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.689 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Seat Leon ST Plug-in-Hybrid für 26.589 €

Unser zweites Angebot des Seat Leon ST Plug-in-Hybrid können wir für 26.589 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 27.689 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Seat Leon ST Plug-in-Hybrid bis zu 9.400 € sparen

Momentan bieten wir den Seat Leon ST auch für 39.558 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 9.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 48.958 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man den schicken Spanier sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Leon ST entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 334 € vor und eine Anzahlung von 7.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Seat Leon ST Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Seat Leon ST Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Leon ST zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.