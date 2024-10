Der Seat Leon überzeugt auf ganzer Linie

Die Seat Leon Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Seat eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Seat-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Leon zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Der Kombi des Seat Leon ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Seat punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Seat Leon Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Der Seat Leon mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Seat Leon ist ein extrem elegant-gefälliger, vor Kraft strotzender Athlet. Seine Fahrleistungen sprechen eine deutliche Sprache. Die souveräne Power verdankt der Seat dem wahlweise verfügbaren Allradantrieb sowie seiner 224-PS-Maschine. Auch die Automatik optimiert den Fahrkomfort zusätzlich. So zaubert das Coupé beim Langstrecken-Cruisen aber auch bei kurvigen Fahrten dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er den Seat Leon über den Asphalt bewegt.

Der Seat Leon sprintet in 17,7 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Das Leistungsspektrum des Seat Leon beginnt mit einem 2,8-Liter-Motor mit 68 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2,8-Liter-Aggregat mit 224 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 242 km/h sorgt. Die Antriebspalette besteht aus konventionellen Verbrennern (Benziner und Diesel) bis hin zu fortschrittlichen Alternativen Autogas (LPG) wie auch Erdgas (CNG). Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Seat Leon. Der Traum-Leon ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!